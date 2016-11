Panik in New York City: Anschläge islamistischer Terroristen haben bereits hunderte Opfer gefordert - zuletzt brachten sie einen Schulbus in ihre Gewalt. Nachdem dieser Überfall noch glimpflich ausgeht, versuchen Anthony Hubbard, der engagierte Leiter der FBI-Sondereinheit, und die schwer zu durchschauende CIA-Agentin Elise Kraft den Drahtziehern auf die Spur zu kommen. Als schließlich der Notstand ausgerufen wird, machen sie Bekanntschaft mit dem resoluten US-General Devereaux. In Google-Kalender eintragen