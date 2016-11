kabel eins 13:00 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Zeit des Hasses USA 2003 Merken Detective Lilly Rush wird von einer 75-jährigen Frau aufgesucht, die endlich Gerechtigkeit für ihren ermordeten Sohn sucht. Dieser wurde 1964 das Opfer einer Hetzjagd auf Schwule. Als die Frau das Ende ihres Lebens nahen fühlt, will sie, dass der Fall noch einmal aufgerollt wird, denn sie glaubt, dass die Polizei ihn damals zu schnell zu den Akten gelegt hatte - aus Duckmäuserei gegenüber der in den 60ern gültigen "Moral", die Schwule zwang, ein Doppelleben zu führen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) John Finn (Det. Scott Valens) Jeremy Ratchford (Lt. John Stillman) Thom Barry (Det. Nick Vera) Danny Pino (Det. Will Jeffries) Patrick Macmanus (Steve) Chelcie Ross (Henry Phillips (2003)) Originaltitel: Cold Case Regie: Deran Serafian Drehbuch: Jan Oxenberg Kamera: Eric Schmidt Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6