kabel eins 11:10 bis 12:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Angst USA 2007 2016-11-09 04:50 HDTV Merken Carol unterhält sich mit einer Frau namens Kelly im Büro von Rushlight Electronics. Als ein Amokläufer das Gebäude stürmt, wird Carol dabei getötet, während Kelly spurlos verschwindet. Jack und sein Team erfahren vom verletzten Wachmann, dass alle geretteten Personen durch die Rechnungsabteilung geflohen sind - nur Kelly benutzte als Einzige den Notausgang. War sie eine Komplizin des Amokschützen? Kellys Vater Byron wird verhört und gibt wichtige Hinweise ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Beth Riesgraf (Kelly Schmidt) Originaltitel: Without a Trace Regie: Kate Woods Drehbuch: Jan Nash Kamera: Scott Browner Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6