kabel1 classics 03:05 bis 05:35 Krimi Kaltblütig USA 1967 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als in der Nacht auf den 15. November 1959 in Kansas die Farmerfamilie Clutter auf bestialische Weise ermordet wird, die Polizei aber feststellt, dass im Haus nichts Wertvolles verschwunden ist, können sich die Ermittler die Bluttat nicht erklären. Die Täter sind zwei entlassene Zuchthäusler, die auf der Farm Geld erbeuten wollten und durchdrehten, als sie nichts Bares im Haus fanden. Am 30. Dezember 1959 gehen sie der Polizei ins Netz und werden zum Tod verurteilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Wilson (Richard Eugene "Dick" Hickock) Robert Blake (Perry Edward Smith) John Forsythe (Alvin Dewey) Jeff Corey (Mr. Hickock) Paul Stewart (Reporter Jensen) Gerald S. O'Loughlin (Harold Nye) John Gallaudet (Roy Church) Originaltitel: In Cold Blood Regie: Richard Brooks Drehbuch: Richard Brooks Kamera: Conrad Hall Musik: Quincy Jones Altersempfehlung: ab 16