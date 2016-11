sixx 23:00 bis 23:35 Reportage Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten Mach mich feucht! D 2016 2016-11-09 02:25 16:9 HDTV Merken Paulas heutiger Gast Sahra leidet unter Erregungsstörungen. Die 25-Jährige kommt beim Sex einfach nicht in Fahrt, kann den Kopf nicht ausschalten und wird nicht oder nur schwer feucht. Körperlich sei alles in Ordnung, so die Meinung der Ärzte. Sahra erzählt, wie sie den Sex bisher erlebt hat und welche Hilfsmittel sie einsetzt. Im "Herrengedeck" verraten die Männer außerdem ihre ultimativen Orgasmus-Tipps. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Paula Lambert Originaltitel: Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten Altersempfehlung: ab 12

