ZDF neo 23:15 bis 00:05 Krimiserie Code 37 Folge: 19 Im Gefängnis B 2011 Stereo 16:9 HDTV In einem Frauengefängnis kommt es zu einer Reihe von Vergewaltigungen. Für ihre Ermittlungen begibt sich Kommissarin Hannah Maes als Inhaftierte Tine Meyer undercover in das Gefängnis. Dort erfährt sie, dass auch ihre Zimmergenossin Frouke Wijnant missbraucht wurde. Doch wie die anderen Opfer will sie nichts sagen. Auch von den Gefängniswärterinnen kann Hannah keine Hilfe erwarten - denn diese scheinen selbst in die Taten verwickelt zu sein. Während Hannah den Tätern langsam auf die Spur zu kommen scheint, muss sie aufpassen, nicht selbst das nächste Vergewaltigungsopfer zu werden. Hinter Gittern lernt sie schnell, dass man seine Augen stets überall haben muss. Schauspieler: Veerle Baetens (Hannah Maes) Michael Pas (Bob De Groof) Marc Lauwrys (Charles Ruiters) Gilles De Schrijver (Kevin Desmet) Geert Van Rampelberg (Koen Verberk) Carry Goossens (Robert Maes) Ben Segers (Mark Vermaelen) Originaltitel: Code 37 Regie: Jakob Verbruggen Drehbuch: Hola Guapa, Dirk Nielandt Kamera: Christophe Nuyens