ZDF neo 17:25 bis 18:35 Krimi Columbo Playback USA 1975 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Harold von Wyck, Vorsitzender im Elektronikkonzern seiner ungeliebten Schwiegermutter Margaret, soll seinen Posten auf ihren Wunsch hin so schnell wie möglich verlassen. Zum einen treibe er die Firma in den Bankrott, zum anderen betrüge er Margarets behinderte Tochter Elizabeth. Es gelingt von Wyck durch eine clevere technische Spielerei Margaret zu töten und dabei trotzdem ein perfektes Alibi zu haben. Kann er Columbo täuschen? Die Oscar-nominierte Martha Scott übernimmt in dieser Folge den Part des Mordopfers. Sie hatte sich unter anderem durch ihre prominenten Rollen in "Ben Hur" und "Die zehn Gebote" einen Namen gemacht. An ihrer Seite brilliert Gena Rowlands als behinderte Tochter und betrogene Ehefrau, eine Schauspielerin, die im Jahr zuvor bereits in Cassavetes' Psychodrama "Eine Frau unter Einfluss" eindrucksvoll eine seelisch labile Ehefrau und Mutter mimte und dafür mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde. "Columbo"-Darsteller Peter Falk gab damals ihren rührend fürsorglichen, aber hilflosen Ehemann Nick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Herbert Jefferson Jr. (Baxter) Bart Burns (Thompson) Oskar Werner (Harold van Wyck) Patricia Barry (Francine) Martha Scott (Margaret Meadis) Trisha Noble (Marcy) Originaltitel: Columbo Regie: Bernard L. Kowalski Drehbuch: David P. Lewis, Booker Bradshaw Kamera: Richard C. Glouner Musik: Bernardo Segall Altersempfehlung: ab 6