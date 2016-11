ZDF neo 14:55 bis 15:55 Krimiserie Ein Fall für zwei Schlechte Karten für Grabowski D, A, CH 2004 Stereo Merken Als Max Grabowski nach drei Jahren Haft freikommt, die er wegen Körperverletzung mit Todesfolge abgesessen hat, ist er von einem Ziel getrieben: Er will seine Freundin Ute treffen. Doch in der Kneipe, in der Ute über Jahre arbeitete, erlebt Grabowski eine herbe Enttäuschung. Seine Freundin will keinen Kontakt mehr zu ihm. Niedergeschmettert von dieser Nachricht lässt Grabowski sich auf eine Partie Poker mit dem Zocker Andreas Wieland ein. Grabowski muss mehrere Niederlagen einstecken. Provoziert von Wielands Beleidigungen rastet Grabowski schließlich aus, weil er glaubt, Wieland spiele falsch. Zwischen den beiden Kontrahenten kommt es zu einem kurzen, aber heftigen Handgemenge. Die anderen Gäste erleben, wie zuerst Wieland und nur wenige Minuten später Grabowski in schlechter Stimmung die Kneipe verlassen. Kurz darauf fallen Schüsse auf dem Baugelände hinter der Bar. Der Frührentner Koschnik, der zufällig mit seinem Hund spazieren war, findet Wieland tot auf. Seine Aussage belastet Grabowski stark, der in Panik flieht, aber schließlich gefasst wird. Als Rechtsanwalt Dr. Markus Lessing die Verteidigung von Max Grabowski übernimmt, stellt er fest, dass seinem Mandanten ein schlechter Ruf vorauseilt. Dem Haftrichter ist Grabowski als impulsiver Hitzkopf bekannt, was dessen Situation nicht verbessert. Grabowski bestreitet jedoch vehement die Tat, und auch Dr. Lessing erscheint das Motiv seines Mandanten fragwürdig. Warum sollte Grabowski, der bei seinem Freund in dessen Edel-Disko einen festen Job annehmen wollte, wegen eines unwesentlichen Betrages einen Mord begehen? Mit Hilfe von Privatdetektiv Josef Matula will Dr. Lessing herausfinden, wer ein Motiv für den Mord an dem Anlageberater und Gelegenheitsspieler Wieland hatte. Im Zuge seiner Recherchen deckt Matula dubiose Drogengeschäfte auf, in die Andreas Wieland verwickelt war. Stecken hinter der Tat Verteilungskämpfe in der Drogenszene? Oder hat sich die Mutter eines "Kunden" gerächt, die Wieland für die Drogensucht und den gesellschaftlichen Abstieg ihres Sohnes verantwortlich machte? Schließlich bekommt der Fall eine neue Wendung, als Matula aufdeckt, dass der vermeintliche Augenzeuge Koschnik weitaus mehr über die Tat weiß, als er bisher der Polizei gegenüber mitteilte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Renate Kohn (Helga) Martin Lindow (Max Grabowski) Max Krückl (Koschnik) Thomas Bestvater (Kommissar Scharnow) Leon Boden (Röder) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Ralph Bohn Drehbuch: Hartmann Schmige Kamera: Rüdiger Laske Musik: Claus Quidde