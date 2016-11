SAT.1 Gold 01:25 bis 02:10 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Ein Feuer auf Bestellung USA 1975 Merken Als ein Firmengebäude völlig ausbrennt und außerdem einer der beiden Geschäftsinhaber stirbt, sieht es ganz so aus, als habe der andere Teilhaber des erfolgreichen Unternehmens, Morton Tallmann, seinen Partner umgebracht und einen Brandstifter auf das Gebäude seiner Firma angesetzt. Doch obwohl alle Indizien gegen Tallmann sprechen, stellt Kojak sich die Frage, warum Tallmann so etwas initiieren sollte - er findet kein Tatmotiv und sucht auf einer anderen Fährte weiter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin James Dobson (Lt. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Alex Rocco (Tallman) Erik Estrada (Luis Rivera) Nate Esformes (Doppler) Originaltitel: Kojak Regie: Sigmund Neufeld Drehbuch: Abby Mann, Peter S. Fischer, Selwyn Raab Kamera: Charles Correll Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12