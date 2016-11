SAT.1 Gold 22:05 bis 22:35 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Das tote Kalendermädchen Das tote Kalendermädchen D 2013 16:9 Merken Das 19-jährige Model Saskia K. wird nach einem Kalendershooting tot in einem Kieswerk gefunden. Der Fotograf gerät unter Verdacht. Für seinen Kalender der "Vergänglichen Schönheiten" hat er insgesamt zwölf Mädchen abgelichtet. Miss Dezember ist tot, von Miss November fehlt jede Spur. Mussten die Mädchen für das perfekte Foto in den Tod gehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz