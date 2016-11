SAT.1 Gold 19:25 bis 19:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Ein fast perfektes Mordkomplott Ein fast perfektes Mordkomplott D 2010 16:9 Merken Der Besitzer einer Reinigung liegt tot in einem seiner Industrietrockner. Unter Verdacht gerät eine ehemalige Angestellte, die vor Kurzem entlassen wurde. Am nächsten Tag wird die Verdächtige mit aufgeschnittenen Pulsadern in ihrer Wohnung aufgefunden. In einem Abschiedsbrief bekennt sie sich zu dem Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz