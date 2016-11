SAT.1 Gold 16:55 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein Fall für den Psychiater USA 1989 2016-11-10 10:45 Merken Jessicas Cousine Anne gibt am Vorabend ihrer Hochzeit mit Bill Spencer eine Party. Völlig überraschend steht ihr Bruder George vor der Tür, der vor 15 Jahren Annes damaligen Verlobten ermordete und dafür in eine psychiatrische Klinik kam. Zum Entsetzen aller scheint sich die Vergangenheit zu wiederholen: Bill wird erstochen im Keller aufgefunden, und George ist verschwunden. Jessica fängt an zu recherchieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Barbara Babcock (Rosemary Taylor) Shirley Jones (Anne Lawton) Dennis Christopher (Dr. Henry Carlson) Sandy Kevin (Bill Spenser) Linda Grovenor (Meg Taylor) Robert Jr. Walker (George Owens) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Chris Manheim Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12