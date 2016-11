SAT.1 Gold 15:15 bis 16:05 Krimiserie Diagnose: Mord Die Waffe heißt Pest USA 1994 Merken Spektakulärer Fall für Dr. Sloan und sein Team: Sergeant Steve Sloan und sein Vater finden den mit Pest infizierten Mafiakiller Bruno Crespi in einem Hotelzimmer. Crespis letzter Auftrag war der Mord an dem berüchtigten Mafiaboss Danny Baylor. Zwei Fragen bewegen Dr. Sloan: In wessen Auftrag sollte Crespi Baylor töten? Und welches Mitglied der so genannten ehrenwerten Gesellschaft wollte Crespi auf ungewöhnlichem Wege beseitigen - durch die Infizierung mit Pestviren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Scott Baio (Dr. Jack Stewart) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Barry Van Dyke (Detective Steve Sloan) Michael Tucci (Norman Briggs) Delores Hall (Nurse Delores Mitchell) James Stephens (Dr. Niven) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Peter Ellis Drehbuch: Gerry Conway Kamera: Patrick E. McGinness Musik: Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12