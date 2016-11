SAT.1 Gold 13:25 bis 14:20 Serien Love Boat Wahre Liebe oder ein glücklicher Irrtum USA 1977 Merken Um sich von den Strapazen einer Sportverletzung zu erholen, macht die berühmte Tennisspielerin Maureen eine Kreuzfahrt auf dem Love Boat. Mit an Bord ist auch ihr Ex-Verlobter Michael, der sie unbedingt zurückgewinnen will. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Capt. Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy (Chefstewart "Gopher") Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Originaltitel: The Love Boat Regie: Richard Kinon