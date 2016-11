Disney Channel 21:30 bis 22:00 Comedyserie Dharma & Greg Eine Frage des Geschmacks USA 2000 Stereo HDTV Merken Durch Zufall erfährt Dharma, dass Greg seine komplette Junggeselleneinrichtung in einem Lager aufbewahrt. Um ihm eine Freude zu machen, bringt sie kurz entschlossen ihre eigenen Möbel in das Lager und richtet die Wohnung mit Gregs Möbeln ein. Greg ist anfangs begeistert, doch nach einer Weile sehnt auch er sich nach den alten Möbeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: J.D. Lobue Drehbuch: Sid Youngers, Jonathan Schmock Musik: Dennis C. Brown