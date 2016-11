Disney Channel 13:10 bis 13:30 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Folge: 14 Wir und die Frage nach dem Anführer USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Als Panda stolpert und so versehentlich ein Rudel Wölfe vertreibt, wird die Rangordnung der Bären geändert. Auf einmal ist Panda das Alphatier der Gruppe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears Regie: Manny Hernandez Altersempfehlung: ab 6