Disney Channel 11:20 bis 11:50 Trickserie Die Schlümpfe Schlaubis Smarty Party / Schlumpfalarm USA, B 1985 16:9 HDTV Merken (a) Schlaubi lädt alle Schlümpfe zu seiner Party ein, aber wirft einen nach dem anderen wieder raus, als sie sich nicht so amüsieren, wie er es sich vorstellt. Alle Verbannten veranstalten ihre eigene Party, sind jedoch so gnädig, dass auch Schlaubi dabei sein darf. (b) Die Schlumpflinge haben den Eindruck, dass sie unerwünscht sind und reißen aus. Sie nehmen Dinge mit, die sie an Zuhause erinnern, sodass die Schlümpfe denken, dass sich ein Dieb unter ihnen befindet. Schlaubi versucht, den Dieb zu fangen, indem er Schlumpfalarme aufstellt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen