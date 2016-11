Disney Channel 07:20 bis 07:50 Trickserie Micky Maus Wunderhaus Micky geht angeln USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Goofy hat was vor und Micky soll in der Zwischenzeit auf sein Haustier, das Kätzchen Maunzemiez, aufpassen. Maunzemiez kann man nur mit einem großen roten Gummifisch füttern, und da das Futterpaket, das Goofy Micky mitgebracht hat, leer ist, machen sich Micky, Pluto und Maunzemiez auf die Suche nach dem großen roten Gummifisch. Dabei helfen ihm natürlich wie immer die Mitmach-Sachen. Es geht um die Zahlen von eins bis fünf und verschiedene Farben und um größer oder kleiner. Goofy hat was vor und Micky soll in der Zwischenzeit auf sein Haustier, das Kätzchen Maunzemiez, aufpassen. Maunzemiez kann man nur mit einem großen roten Gummifisch füttern, und da das Futterpaket, das GoofyMicky mitgebracht hat, leer ist, machen sich Micky, Pluto und Maunzemiez auf die Suche nach dem großen roten Gummifisch. Dabei helfen ihm natürlich wie immer die Mitmach-Sachen. Es geht um die Zahlen von eins bis fünf und verschiedene Farben und um größer oder kleiner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mickey Mouse Club House Regie: LaDuca, Sherie Pollack Drehbuch: Kevin Campbell