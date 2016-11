N24 Doku 23:15 bis 00:15 Dokumentation USA Top Secret: Das FBI USA 2012 Merken Als mächtigste Ermittlungsbehörde der USA sind die Geheimagenten des FBI top ausgebildete Spezialisten der Verbrechensbekämpfung. Ihre Aufgabe ist es, die Vereinigten Staaten von Amerika gegen ihre Feinde - Terroristen, Spione, Hacker - mit allen Mitteln zu verteidigen. "USA Top Secret" verrät in dieser Folge: Wie hart ist die Ausbildung? Über welche Waffentechnologien verfügt das FBI? Und wie haben 9/11 und das Internet die Arbeit der Behörde in den letzten Jahren verändert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keith Ackerman (Himself) Jonathan Adams (Narrator) Raymond Batvinis (Himself) Osama bin Laden (Himself) Anna Chapman (Herself) Michael Chertoff (Himsef) John Gotti (Himself) Originaltitel: America's Book of Secrets Drehbuch: Margaret Haddad Musik: Filip Mitrovic, Gerry Moffett Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 155 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 80 Min. Ausnahmezustand

Actionfilm

kabel eins 22:45 bis 00:50

Seit 50 Min. Chemo

Drama

3sat 22:55 bis 00:30

Seit 40 Min.