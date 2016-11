N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Intelligenz der Masse: Wie denkt der Schwarm? Intelligenz der Masse: Wie denkt der Schwarm? D 2015 Merken Fische in gleichmäßigen Bewegungen, sich nie in die Quere kommende Ameisen - ist diese Schwarmintelligenz auch auf den Menschen übertragbar? Erreicht eine Gruppe mehr als jeder einzeln? "Welt der Wunder" schaut sich die Intelligenz der Masse genauer an und testet, was sie ausmacht. Außerdem: Auf Alien-Suche - gibt es auf der Erde bereits außerirdisches Leben? Weiterhin: Wie wird die perfekte Axt hergestellt? Und: Edelmetall aus der Kloake - steckt im Klärschlamm wirklich Gold? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder