N24 Doku 17:15 bis 18:15 Dokumentation Der Weg ins Atomzeitalter - Die Geschichte der Männer hinter der Atombombe D 2014 Merken Abschreckung um jeden Preis: Wissenschaftler wie Edward Teller und John von Neumann glaubten in Zeiten des Kalten Krieges, dass Frieden nur mit neuen Waffen gesichert werden kann. Sie hatten Visionen vom Weltuntergang, vom Krieg gegen die Sowjetunion und atomaren Schlägen im All. In den USA wurden sie zur treibenden Kraft für das Manhattan-Projekt. Das Zeitalter des atomaren Wettrüstens begann. Eine N24-Reportage über die Wissenschaftler, die die USA zur Atommacht werden ließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Weg ins Atomzeitalter