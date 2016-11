N24 Doku 15:15 bis 16:15 Dokumentation Der Weg ins Atomzeitalter - Das Manhattan-Projekt D 2014 Merken Als größtes und teuerstes Rüstungsprojekt der Menschheit arbeiteten im Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Manhattan-Projekts sehr viele Menschen daran, eine einzige Waffe herzustellen: die Atombombe. Ein verschworener Kreis von Wissenschaftlern tüftelte in den USA an der Konstruktion der Superwaffe. Eine N24-Reportage über die Entwicklung und den Bau der ersten Atombombe, über die Wissenschaftler, die diese Bombe entwickelten und das geheime Versuchslabor in Los Alamos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Weg ins Atomzeitalter