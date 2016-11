N24 Doku 10:50 bis 12:15 Dokumentation USA Top Secret: Zum Schutz des Präsidenten USA 2012 Merken Neben der "Air Force One" umfasst die Flotte des amerikanischen Präsidenten auch Helikopter, Yachten, Limousinen und einen "Ground Force One" genannten Bus. Es handelt sich um die raffiniertesten und sichersten Transportmittel der Welt. Welche Geheimnisse sich hinter Panzerglas und kugelsicheren Verkleidungen verbergen, welche Technologien, welche Waffen und wer noch an Bord ist, wenn der Präsident sich auf Reisen begibt, enthüllt diese Dokumentation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Adams (Narrator) W. Ralph Basham (Himself) George W. Bush (Himself) Laura Bush (Herself) Greg Cayon (Himself) Bill Clinton (Himself) Chelsea Clinton (Herself) Originaltitel: America's Book of Secrets Drehbuch: Brian Coughlin Musik: Filip Mitrovic, Gerry Moffett Altersempfehlung: ab 12