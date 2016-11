ZDF 01:30 bis 03:00 Thriller Solo für Weiss Die Wahrheit hat viele Gesichter D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ausgerechnet vor Noras Haus wird in einem abgestellten Wagen die Leiche eines Lübecker Busreiseunternehmers gefunden. Wollte der Täter ihr damit eine Nachricht überbringen? Gemeinsam mit Kommissar Simon Brandt von der Mordkommission ermittelt sie im Umfeld des Mordopfers Thorsten Jensen. Ein junger türkischer Angestellter des Ermordeten, Murat Kaymaz, ist seit der Tatnacht auf der Flucht und droht, sich ins Ausland abzusetzen. Doch auch der ehemalige Busfahrer Niels Franke rückt immer stärker ins Visier der Ermittler. Schließlich findet Nora Anhaltspunkte dafür, dass Thorsten Jensen und Murat Kaymaz mehr verband als eine berufliche Beziehung und dass Jensen mit seinem Busreiseunternehmen in illegale Machenschaften verstrickt war. Der Fall scheint sehr viel größere Ausmaße zu haben, als zuerst angenommen. Simon und Nora brauchen schließlich die Hilfe von Noras Vorgesetztem Jan Geissler, mit dem Nora immer wieder Auseinandersetzungen hat und mit dem sie eine heimliche Leidenschaft verbindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Maria Mühe (Nora Weiss) Jan Lennart Krauter (Simon Brandt) Peter Jordan (Jan Geissler) Rainer Bock (Rainer Weiss) Bernhard Schütz (Jürgen Harms) Steffi Kühnert (Brigitte Harms) Natalia Rudziewicz (Anna Balodis) Originaltitel: Solo für Weiss Regie: Thomas Berger Drehbuch: Sören Hüper, Christian Pretting, Mathias Klaschka Kamera: Frank Küpper Musik: Florian Tessloff

