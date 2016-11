ZDF 07:03 bis 09:00 Magazin ZDF-Morgenmagazin Gang zur Urne: Amerika hat gewählt - Ergebnisse und Reden live aus den USA / Wahl in USA: Konsequenzen für Europa - Reaktionen im politischen Berlin / Reaktionen: Die Wahl und die Welt - Analysen der ZDF-Korrespondenten / First Lady oder First Husband - Wer wird Mitbewohner im Weißen Haus? / Handball-Legende Dagur Sigurdsson - Die Zukunft des Bundestrainers D 2016 2016-11-09 07:00 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Das "ZDF-Morgenmagazin" - der Blick in den Tag mit aktuellen, hintergründigen Berichten und Gesprächen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Halbstündlich informieren die Nachrichten aus Mainz. Hinzu kommen Interviews zu unterschiedlichen Themen sowie Serviceaspekte für die Zuschauer. Im "Moma-Café" treten musikalische Gäste vor Live-Publikum auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mitri Sirin Originaltitel: ZDF-Morgenmagazin