Dokumentation Top-Spione der Geschichte Thomas Cromwell GB 2015

Thomas Cromwell - manche sahen in ihm nur den Schoßhund von Heinrich VIII.. Aber er war viel mehr als das, denn er legte den Grundstein für eine ganz neue Art des Geheimdienstes. Der König von England war durch Katholiken im In- und Ausland ernsthaft bedroht. Cromwell schuf ein eindrucksvolles Netz an Informanten, Spionen und Doppelagenten. Diese sammelten Informationen und warnten König Heinrich so vor Verrat und Verschwörung.

Schauspieler: Steve Griffin (Henry VIII) Tamsin Lewis (Lady in Waiting) Alison Williams (Courtier) Trev Williams (Courtier) Originaltitel: History's Ultimate Spies