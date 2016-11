ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Burgen - Monumente der Macht Krak des Chevaliers CDN 2012 2016-11-16 05:00 Stereo 16:9 Merken Über der syrischen Landschaft thronend, wurde Krak des Chevaliers vom Hospitaler Orden als Symbol christlicher Macht erbaut. 1271 versuchte ein Moslemkönig die Festung einzunehmen. Die sechsteilige Dokumentationsreihe blickt hinter die Fassaden mittelalterlicher Festungen - und erinnert an die legendären Schlachten, in denen diese Bollwerke sich als uneinnehmbar bewiesen. Was ist das Geheimnis des Erfolgs dieser Burgen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Battle Castle Regie: Ian Herring