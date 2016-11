ZDFinfo 06:55 bis 07:40 Dokumentation Moderne Wunder: Münzautomaten USA 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Alle 15 Minuten landen allein in den USA 35 Millionen Münzen in Münzautomaten. "Moderne Wunder" besucht eine große Fabrik, die die neueste Generation dieser Automaten herstellt. Außerdem: eine kleine Firma, deren Produkt der größte Kaugummiautomat von allen ist - er fasst 40 000 Kugeln. Und in "Marvin's Marvelous Mechanical Museum" stehen einige der seltsamsten Münzautomaten, die je erfunden wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Kamera: David Cosby, Lon Magdoch Musik: Alan Ett Music Group