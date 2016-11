MTV 22:05 bis 23:00 Dokusoap Geordie Shore GB Merken Charlotte kommt zurück ins Haus. James trifft Lucy wieder und nimmt sie wieder mit nach Hause. Holly ist eifersüchtig, weil sie James nicht kriegen kann und nimmt einen anderen mit nach Hause. James und Holly haben Sex im gleichen Raum, aber mit anderen Partnern. Holly macht dabei ziemlichen Krach. Sophies Freund will eigentlich zu ihrem Geburtstag vorbeikommen, lässt sie dann aber hängen. Vicky trifft sich mit Dan, um ihm zu sagen, dass sie sich trennen will. Das klappt aber nicht so gut. Holly überrumpelt James, während er besoffen schläft und hat Sex mit ihm. Danach zieht James in ein anderes Zimmer. Vicky, Charlotte und Gaz fahren mit Ricci zu ihm nach Hause, zum Geburtstag seiner Mutter. Vicky und Ricci haben zum ersten Mal Sex. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geordie Shore Altersempfehlung: ab 16