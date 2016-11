Phoenix 01:30 bis 02:15 Dokumentation Die Spur des Bären Totems, Gold & Kanadas Wildnis D 2012 2016-11-10 08:00 Live TV Merken Im zweiten Teil der Dokumentation durchreist Thomas Roth die Nordwestpassage an Bord eines alten russischen Schiffes. Mit Schlauchbooten fährt das Team immer wieder ans Ufer, an Stellen, die womöglich noch nie ein Mensch betreten hat. Die Nordwestpassage ist inzwischen weitgehend eisfrei - eine beunruhigende Folge der Klimaerwärmung. Die Reise führt weiter ins wilde Herz Kanadas. Das Ufer entlang des Yukons ist ein Paradies für Aussteiger: Ranger Dorian beispielsweise hat sich und seiner Familie in der Wildnis ein Blockhaus gebaut - ohne Strom und fließend Wasser. Bis heute zieht der Yukon Goldgräber an, Typen mit wilden Bärten, blauen Augen und dem Traum von ungebändigter Freiheit. Die letzte Station der Reise führt zu den Haida Gwaii Islands, den pazifischen Inseln ganz im Westen Kanadas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Spur des Bären