NDR 23:20 bis 23:50 Magazin Zapp Das Medienmagazin Ausgewählt: US-Journalisten im gespaltenen Land / Ausgefeilt: Kinodreh mit Bordmitteln in Ugandas Slums / Ausgereift? Politikberichte für junges Publikum D 2016 2016-11-10 23:45 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ausgewählt: US-Journalisten im gespaltenen Land Ausgefeilt: Kinodreh mit Bordmitteln in Ugandas Slums Ausgereift? Politikberichte für junges Publikum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Reschke Originaltitel: Zapp

