NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 311 Der schönste Tag im Leben D 2011 Untertitel HDTV Merken Überfallserie in Hamburg-Altona. Die Presse berichtet groß über den "Altona-Gangster" und fordert endlich Fahndungserfolge. Anna Bergmann und Dirk Matthies überprüfen Elias Tsantidis, der erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Auf ihn weisen einige Indizien hin. Auch Elias' Exfreundin Alexa, die Cousine von Harry (Hariklia) Möller, wundert sich, warum Elias seine Schulden bei ihr begleichen kann. Alexa steht kurz vor ihrer Hochzeit mit Jannik. Doch das ist nicht das einzige Geheimnis, welches sie vor Elias hat. Was Elias nicht weiß: Alexa hat damals gegen ihn ausgesagt. Bevor Dirk und Anna Elias Tsantidis etwas nachweisen können, wird auf der Wache von einem Unbekannten ein Umschlag mit 7.000 Euro hinterlegt. Das ist ungefähr die Summe, die bei den diversen Überfällen erbeutet worden ist. Auf dem Umschlag steht nur: "Fragen Sie Elias Tsantidis!" Hat Alexa Elias etwa erneut verraten? Oder kommt der Hinweis von Alexas Verlobten Jannik? Die Polizisten sind einer komplizierten Dreierbeziehung auf der Spur. Hannes Krabbe entdeckt vor der Wache eine verstörte junge Frau. Sylvia Teichmann behauptet, vom "Altona-Gangster" überfallen worden zu sein. Nicki Beck hat gleich das Gefühl, dass mit der Frau etwas nicht stimmt. Als Sylvia Teichmann am nächsten Tag wieder auftaucht, beginnt Nicki mit ihren Nachforschungen. Harry Möller hilft nicht nur ihrer Cousine Alexa bei den Hochzeitsvorbereitungen. In einer Kneipe lernt sie den attraktiven Dänen Mads kennen. Die beiden mögen sich auf Anhieb und verbringen die Nacht miteinander. Beide sehen sich schon am nächsten Morgen unter ungeahnten Bedingungen wieder: als Kollegen im 14. Kommissariat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Sophie Moser (Nicki Beck) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Marcus Weiler Drehbuch: Catharina Junk Kamera: Joachim Hasse