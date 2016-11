NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Taufe auf Leoparden-Art Taufe auf Leoparden-Art / Orang-Utans Pickel am Popo / Taufe der Leopardenbabys / Wellness-Tag für Sau Frieda / Wasserschwein am Tropf / Fitness für ein Känguru D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Pickel beim Orang-Utan: Affen-Dame Toba hat ein Problem am Allerwertesten. Tierpfleger Dirk Stutzki hat Tierärztin Adriane Prahl geholt, damit die sich die daumennagelgroße Schwellung einmal ansieht. Toba hat aber gar keine Lust, sich begutachten zu lassen, schon gar nicht von einer, die gern mal mit der Spritze hantiert. Adriane muss unverrichteter Dinge wieder abziehen. Taufe der Leopardenbabys: Die zwei Leopardenbabys werden getauft. "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers übernimmt die Patenschaft für den Nachwuchs von Mama Basja und nennt die Kleinen Zhongni und Zhang Jie. Danach werden die beiden chinesischen Leos gechippt und geimpft. Schön finden sie das nicht, darum bekommt Tierpfleger Volker Friedrich prompt eins auf die Nase. Wellnesstag für Sau Frieda: Angler-Sattelschwein Frieda könnte vielleicht trächtig sein und bekommt deshalb besonders gute Pflege. Während Annika sich um die Haarpflege kümmert, bereitet Dave ein Schlammbad vor. Doch bevor sich Frieda dazu herablässt, lässt sie sich lange bitten: mit Bürstenmassage, Brötchen und Obst. Wasserschwein am Tropf: Wasserschwein-Papa Jens ist zurzeit alleinerziehender Vater und muss vier Kinder versorgen. Mama Sarah liegt krank im Stall, sie hat seit Tagen Durchfall und ist inzwischen völlig ausgetrocknet. Tierarzt Dr. Flügger schließt sie an den Tropf, damit sie mit Mineralstoffen versorgt wird. Ihre trockene Haut reibt er mit Aloe vera ein. Sarah lässt alles ganz tapfer über sich ergehen. Fitness für ein Känguru: Tierpfleger Uwe Fischer füttert mit Christina Speckamp Pinguine und Kängurus und säubert die Anlage. Känguru-Dame Sandy gefällt das gar nicht, Zuschauer bei ihrer Morgengymnastik? Eine Runde nach der anderen dreht sie im Gehege. So ein Känguru-Sprint verbrennt ordentlich Kalorien. Christina ist für jeden Tipp zum Thema "Beuteltiere" dankbar, sie wandert nach ihrer Lehre nach Australien aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.