Wissen macht Ah! Shary und Ralph: Wortspiele D 2016

Shary und Ralph: Wortspiele: Wissen ist keine Schande, finden Shary und Ralph, und sorgen wie in jeder Sendung für fünffachen Wissenszuwachs: fünf Fragen, fünf Antworten, fünf Ah(a)-Erlebnisse. Dieses Mal in "Wissen macht Ah!": Shary und Ralph bauen heute ein Geschicklichkeitsspiel nach, das sich Schüler aus Bad Pelzig ausgedacht haben, sie verraten den Unterschied zwischen Musen und Museen - und die Antworten auf folgende Fragen: Warum heißen die meisten Würstchen nach Städten? Jede Wurst braucht einen Namen. Schließlich gibt es über 1.500 verschiedene Sorten in Deutschland - wie "Thüringer", "Nürnberger" oder "Krakauer". Doch nicht jede Wurst heißt so wie ihre Heimat. "Frankfurter" wurden in Wien erfunden und im französischen Lyon gibt es keine "Lyoner". Wer denkt sich dann diese Namen aus? Woher kommt der Begriff Börse - für Geldbeutel und Finanzwesen? Was ist ein Brimborium? Was ist der Eid des Hippokrates und wer war das überhaupt? Was ist ein Lübecker Hütchen?

Moderation: Shary Reeves , Ralph Caspers