KI.KA 16:50 bis 17:35 Trickserie Geronimo Stilton Der Geister-Cowboy / Die Smaragd-Schatulle I, CDN 2009-2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Geister-Cowboy: Bürgermeister Jeremiah Jumpmouse wendet sich hilfesuchend an seinen ehemaligen Kommilitonen Geronimo. Im Wild-West Städtchen Kaktus-City treibt ein Geister-Cowboy sein Unwesen. Ist es der Geist des Ganoven Willy Whitmouse, der einst von einem Vorfahren Jeremiahs aus der Stadt vertrieben wurde, weil er beim Rodeo betrogen hatte? Whitmouse schwor damals, wieder zu kommen und Rache zu üben. Geronimo und seine Verwandten machen sich auf den Weg, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Die Smaragd-Schatulle: Geronimo bekommt einen Anruf von Kaiser Miau-Chigong. Er soll mit seiner TV-Crew die Feierlichkeiten des tausendjährigen Geburtstages des Reiches Miau-Chigong filmen, dessen Höhepunkt ein Heißluftballon-Rennen ist. Wider Erwarten ist der Kaiser ein junger Mann, der Wert darauf legt, modern zu sein, und sich nicht an die überlieferten Traditionen seiner Vorfahren halten will. Als die Stiltons mit dem Flugschiff Megamaus in dem abgelegenen Reich ankommen, werden sie herzlich empfangen. Doch kann kommen sie einem Verräter in den Reihen des Kaisers auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: Valmont