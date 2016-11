KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Elektra / Ein Tag im Wald GB 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Elektra: Eine neue Mitbewohnerin zieht ins Elm Tree House ein. Die kratzbürstige Elektra. Sie hat bereits eine Odyssee durch Kinderaufbewahrungsheime hinter sich gebracht und deshalb eine Mauer an Coolness aufgebaut. Die Kleinen sind sofort beeindruckt von ihrer Art. Elektra gründet einen geheimen GETA Club(geheime Elm Tree Agenten) und verlangt Mutproben von den Kindern, damit sie als Mitglied aufgenommen werden. Zunächst geht es noch einigermaßen harmlos zu, vor allem die arme Gina wird Opfer einiger lustiger Streiche. Doch dann muss Toby Ginas Uhr stehlen und Carmen 20 Pfund aus dem abgeschlossenen Büro klauen. Mike merkt, dass da etwas nicht stimmt und stellt die Kinder zur Rede - aber erfolglos. Erst Liam und Tracy gelingt es mit einem Trick, Elektra ein Geständnis abzuringen. Ihren Höhepunkt erreichen Elektras Aktionen aber erst, als Sapphire herausfindet, dass Elektra Harrys geliebter Stoffgiraffe Jeff ein Bein abgeschnitten hat. Sapphires Wut kocht so in ihr hoch, dass sie sie gerne mit einer Prügelei an Elektra auslässt. Ein Tag im Wald: Mike und Gina haben für die Elm-Tree-Kinder einen Wandertag geplant. Sie teilen die Gruppe in zwei Teams auf, was Elektra und Liam dazu veranlasst, sich als Kontrahenten zu verstehen und einen Wettkampf auszuüben. Bei der Wanderung soll es aber vor allem darum gehen, als Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu agieren. Dummerweise verstaucht sich Gina den Fuß und Tracy muss ihr Team anführen. Das findet Elektra unfair, manipuliert deshalb die Wegangaben und spaltet die Gruppe. Weil Harry noch so klein ist, will Tracy mit ihm zum Treffpunkt zurückkehren. Elektra und die anderen kämpfen sich allein durch den Wald. Sie findet eine Abkürzung über eine alte Brücke und überquert das morsche Hängeteil. Doch Carmen bricht mitten auf der Brücke ein und hängt nur noch an einem Nagel über dem reißenden Fluss. Ihre Schreie alarmieren Tracy, der es gelingt, das Mädchen zu retten. Nur Elektra steht angstgelähmt daneben. Doch dann ist Harry verschwunden, den Tracy vor Schreck im Wald zurückgelassen hat. Elektra, die allein auf dem Rückweg ist, begegnet ihm und rettet ihn und Stoffgiraffe Jeff vor einer giftigen Otter. Zurück im Camp, erzählt Carmen ihr Abenteuer und alle sind unheimlich sauer auf Elektra. Doch Tracy besteht darauf, dass auch sie auf das Erinnerungsfoto darf, schließlich gehört sie zum Team und keiner wird zurückgelassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Sprecher: Wolfgang Wagner (Mike) Lea Mariage (Carmen) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner, Elly Brewer und Musik: Joby Talbot