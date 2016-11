KI.KA 11:15 bis 11:40 Trickserie Das Dschungelbuch Der Schakal im Wolfspelz / Peinliches Trompeten F, D, IND 2009-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Schakal im Wolfspelz: Es herrscht Futter-Knappheit im Dschungel, aber die Wölfe haben vorgesorgt und nach der letzten Büffeljagd ein geheimes Vorratslager in einer Höhle angelegt. Während der Rudelführer Akela seinen Wölfen sagt, dass sie sich nur mit seiner Erlaubnis daraus bedienen dürfen, werden Mogli und Bala von Shir Kahn verfolgt und in die Enge getrieben. Die Wölfe wollen zu Hilfe eilen, aber das ist nicht mehr nötig, denn Tabaqui, der sich doch eigentlich immer hinterhältig verhält, beschützt Mogli und Bala vor dem Tiger. Zum Dank dafür darf Tabaqui beim Wolfsrudel bleiben. Doch Mogli und Bala trauen dem Schakal nicht. Und tatsächlich! In der Nacht beobachtet Mogli ein Treffen zwischen Shir Kahn und Tabaqui. Was haben die Beiden vor? Haben sie es etwa auf das geheime Vorratslager abgesehen? Peinliches Trompeten: Die Elefanten wollen am Abend ein Fest feiern, auf dem Appu und Hita zeigen sollen, dass sie nun zu den Großen gehören. Dafür müssen die Geschwister einen lauten und kräftigen Elefantenruf trompeten. Hita ist verzweifelt, weil sie das nicht kann. Sie bringt nur komische Töne heraus. Mogli, der sie zufällig beim Üben trifft, bietet ihr seine Hilfe an. Doch das ist gar nicht so einfach, weil entweder die Affen sie stören und sich über Hitas peinliche Töne lustig machen, oder das Krokodil Jakala versucht, Mogli zu fangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jungle Book Regie: Tapaas Chakravavarti, Siddharth Vasudeva Drehbuch: Keith Brumpton Musik: Guy Michelmore, Titelsong gesungen von Lisa Abbott