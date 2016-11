KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Raumfahrer Jim - Abenteuer auf Munaluna Pfeifen wie ein Vögelchen / Erwin braucht Hilfe CDN 2004-2006 Stereo Live TV Merken Pfeifen wie ein Vögelchen: Ecky hat in seiner Grünen Kuppel einen seltenen Vogel gezüchtet, der ganz wunderbar singt. Durch eine von Teds unvermeidlichen Pannen fliegt der Vogel nach draußen und lässt sich nicht wieder einfangen. Jim und Wuffel verfolgen ihn mit dem Turboschweber, der von Klara einen Extrahebel für schnelleres Fliegen eingebaut bekommen hat. Bei einer kleinen Pause klaut der Vogel diesen Hebel, und ohne ihn kommen die Erforscher nicht mehr zur Mondstation zurück, weil der Antrieb nicht gestartet werden kann. Jim und Wuffel überlisten den Vogel dann dadurch, indem sie ihm ein Lid vorflöten. Der Vogel antwortet und verliert in diesem Moment den Hebel aus seinem Schnabel. Erwin braucht Hilfe: Die Mondforscher basteln gerade an einem Puzzle, als sie der Hilferuf von Erwin dem Einsammel-Roboter erreicht. Er ist bei einer Mission von einem Meteor getroffen und verschüttet worden. Als ihm alle zu Hilfe eilen, stellen sie fest, dass er in ganz viele einzelne Teile zerlegt wurde. Klara verspricht ihm eine schnelle Reparatur, aber Konstruktionspläne gibt es nicht. Das richtige Zusammensetzen gelingt ihnen erst, nachdem sie von Pixel ein altes Bild von Erwin als Vorlage bekommen, was sie dann in aller Ruhe nachbauen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lunar Jim Regie: Alex Busby, Peter Huggan, Benny Zelkowicz Drehbuch: Jeff Rosen Musik: Volcano Music, Jonathan Evan, Gerard Tevlin