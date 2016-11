KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In den Lach- und Sachgeschichten wird es heute spannend. Lars, der kleine Eisbär, gerät beim Spielen im Wasser in ein Fischernetz und wird so zum blinden Passagier auf einem Fischerboot. Die Kinderbuchillustratoren Jutta Bauer und Axel Scheffler malen gemeinsam ein Bild aus Schlangenlinien. Bei "YamYam!" gibt's Wettkampfkrabben mit Orangenbooten. Und unser Titellied "Die Welt ist elefantastisch!" hört André in einer ganz besonderen Version: Es wird vom WDR-Rundfunkorchester gespielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt