Die DDR wirft ihre Schatten bis in die Gegenwart: Stefan Kortmann, anerkannter Mediziner in Hannover, trägt schwer an einem dunklen Geheimnis. Niemand weiß, dass er ein Mauerschütze war. Er erschoss den Ehemann einer jungen, schwangeren Frau bei ihrem gemeinsamen Fluchtversuch an der deutsch-deutschen Grenze. Trotz aller Erfolge in seinem Leben findet Stefan auch 20 Jahre später keine Ruhe. Er will sich der Flüchtigen von damals erklären. Die Schuldgefühle treiben den 38-Jährigen an die ostdeutsche Küste. Auf der Ostseeinsel Usedom sucht er nach der Fischerin Silke Strelow, der Witwe des Getöteten. Die alleinerziehende Mutter einer Tochter besitzt dort einen Fischkutter und eine kleine Pension, in der Stefan und sein junger, todkranker Patient Paul unterkommen. Silke ahnt nicht, dass ihr mit Stefan der Mörder ihres Mannes gegenübersteht. Als die beiden sich auf Usedom näherkommen, spüren sie, dass sie etwas füreinander empfinden. Doch so sehr die Zuneigung zwischen Silke und Stefan wächst, so sehr wachsen auch die Hinweise auf ihre gemeinsame, tragische Vergangenheit. Als wäre das allein nicht tragisch genug, taucht Stefans langjährige Freundin und Kollegin Maria auf, und Silkes Tochter Sunny und Paul verlieben sich ineinander - frei von der Vergangenheit. Schauspieler: Benno Fürmann (Dr. Stefan Kortmann) Annika Kuhl (Silke Strehlow) Lotte Flack (Sunny Strehlow) Max Hegewald (Paul Schrader) Sandra Borgmann (Dr. Marie Kranz) Jochen Striebeck (Dr. Richard Breitfeld) Konstantin Graudus (Knut Sander) Originaltitel: Der Mauerschütze Regie: Jan Ruzicka Drehbuch: Hermann Kirchmann, Scarlett Kleint, Alfred Rösler-Kleint Kamera: Gunnar Fuss Musik: Enis Rotthoff