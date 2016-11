3sat 21:00 bis 21:45 Dokumentation Die Deutschen und die Polen Feinde und Freunde - Von den Teilungen bis zur Europäischen Union D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Zeit der negativen Politik beginnt mit Gründung und Aufstieg Preußens als europäische Großmacht, die eng geknüpft ist an die Zerschlagung und den Zerfall des polnischen Staates. Eine negative Politik, die sich bis zur politischen Wende der Jahre 1989/91 fortsetzt. Bis heute wird die deutsch-polnische Geschichte oft verkürzt und einseitig - als eine Aneinanderreihung von Kriegen, Teilungen und Besetzungen - dargestellt. Doch dies ist nur die halbe Wahrheit. Die historischen Beziehungen beider Völker waren lange Zeit geprägt von friedlicher Koexistenz, Zusammenarbeit und Austausch. Doch werfen die kriegerischen und feindlichen Auseinandersetzungen bis heute lange Schatten. Die Dokumentationsreihe "Die Deutschen und die Polen" will versuchen, die Wahrnehmung der deutsch-polnischen Beziehungen aus der Klammer festgefahrener Stereotypen zu befreien. Wenn man die 1000 Jahre gemeinsame Geschichte betrachtet, so findet man viele Belege enger Kooperation und eines intensiven politischen und kulturellen Miteinanders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Deutschen und die Polen