ARD alpha 23:00 bis 23:45 Magazin alpha-Österreich: Was schätzen Sie Was schätzen Sie ? A 2016 16:9 Live TV Merken Eine neue Ausgabe von "Was schätzen Sie ...?" befasst sich mit kaiserlichen Uniformen, legendären Kasperlfiguren und originalen Filmkostümen. Moderator Karl Hohenlohe ist beim exklusiven Wiener Kostümverleih Lambert Hofer auf eine originale kaiserliche Paradeuniform gestoßen. Außerdem präsentiert Künstlerin Gundi Groh eine "Marotte-Figur", eine auf einem Haltestab angebrachte Puppe mit mehrgliedrigen Armen; Familie Stauber führt eine Augenwender-Uhr vor - eine Automatenuhr, deren Figuren im Takt des Pendels die Augen mitbewegen; und Liselotte Hanzl vom Schloss Hof in Niederösterreich zeigt Ballerina-Schuhe, die angeblich von Marie Valerie - einer Tochter von Sisi und Kaiser Franz Joseph - getragen wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha Österreich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 154 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 79 Min. Ausnahmezustand

Actionfilm

kabel eins 22:45 bis 00:50

Seit 49 Min. Chemo

Drama

3sat 22:55 bis 00:30

Seit 39 Min.