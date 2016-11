ARD alpha 21:00 bis 21:45 Dokumentation Die Danziger Bucht - Das junge Polen D 2015 2016-11-10 17:15 16:9 Merken Mitten in Pommern liegt die sogenannte "Tricity", auf Polnisch Trójmiasto - eine Metropolregion aus drei Städten: Gdánsk, dem früheren Danzig, der Bade- und Spa-Ort Sopot und Gdynia, eine der jüngsten und am schnellsten wachsenden Städte Polens. In jeder der drei Städte leben junge Polen, die etwas verändern wollen in ihrem Land. Zum Beispiel Kamil, der den ersten polnischen Gyrokopter in Serie bauen will, ein Fluggerät ähnlich einem Helikopter, nur wesentlich günstiger und deshalb auch für Normalbürger erschwinglich. Oder die 24 Jahre alte Matylda, die in Italien, Großbritannien und den USA gearbeitet hat. Vor einem Jahr ist sie in ihren Geburtsort Danzig zurückgekehrt, um ein Restaurant zu führen, das ein einzigartiges Konzept hat: Auf der Karte des Metamorfoza soll alles aus der Region kommen. Pilze aus den kaschubischen Wäldern, Fisch aus den zahlreichen Seen und Äpfel von den nahen Obstwiesen. Oder auch Robert und Dominik, zwei Designer mit einer etwas morbiden Geschäftsidee: Sie verkaufen Designer-Särge und Urnen. Im Ausland finden diese begeisterte Käufer, aber im konservativen Polen sind sie noch immer Ladenhüter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Danziger Bucht - Das junge Polen Regie: Karin Feltes Drehbuch: Karin Feltes Kamera: Oliver Staubi