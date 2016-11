ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen Bulle, Bär und Broker - Wie funktioniert die Börse? D 2016 2016-11-09 22:00 16:9 Live TV Merken Hand aufs Herz, wer versteht schon die Börsennachrichten? "Planet Wissen" outet sich - und fragt nach. Was sind eigentlich Zähler, Punkte und Indizes? Was ist so toll an einem Börsenrekord? Warum kann man mit fallenden Kursen Geld verdienen? Weshalb brechen die Börsen immer wieder zusammen? Und regieren Börsenspekulanten die Welt? Eine Sendung für alle, die es leid sind, beim Thema Börse nur Bahnhof zu verstehen, und die wissen wollen, woher die Renditen ihrer Lebensversicherungen und Fonds eigentlich kommen. Zu Gast im Studio: * Dr. Christine Bortenlänger: Die gelernte Bankkauffrau und Betriebswirtin leitete zwölf Jahre die Münchner Börse. Seit 2012 ist Christine Bortenlänger Geschäftsführerin des Deutschen Aktieninstituts in Frankfurt am Main und damit Deutschlands oberste Aktien-Lobbyistin. * Heike Faller: Wenn andere Menschen an der Börse reich werden, warum soll ihr das nicht auch gelingen? Die ZEIT-Redakteurin Heike Faller versuchte sich ein Jahr lang als Spekulantin. Ihr größter Coup: Ein Investment an der Börse in Bagdad. Ihr größter Flop: Optionsscheine auf eine südafrikanische Goldmine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Dr. Christine Bortenlänger (Bankkauffrau und Betriebswirtin) Originaltitel: Planet Wissen