Niederlande 2 01:15 bis 02:20 Sonstiges Nieuwsuur NL 2016 HDTV Merken Nieuwsuur kijkt hoe de wereld reageert op de nieuwe president. Vanuit Hilversum presenteert Mariëlle Tweebeeke, Twan Huys is nog in New York voor de laatste Amerikaanse reacties. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nieuwsuur