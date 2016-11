Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Sluis NL 2016 HDTV Merken Anita Bekers is de trotse eigenaar van een dansschool in Oostburg, een dorp in de gemeente Sluis. Anita gelooft dat dansen haar roeping is. Ze wil haar leerlingen meer zelfvertrouwen geven. "Met dans wil ik uitdragen dat er meer is in het leven dan geld en spullen. We zouden als mensen meer open moeten staan voor elkaar. Dat probeer ik door dans te vertellen." Hella kijkt mee bij de voorbereidingen van een dansvoorstelling in een oecumenische kerkdienst, waarbij het de bedoeling is dat iedereen meedanst. De GHL-bank wordt door Mirjam en gast Marcel van Nieuwendijk verplaatst naar de boot van de KNRM. Spannend werk, maar Marcel is niet bang. "Ik heb weleens een klap water gehad, maar als je echt bang bent, dan kies je niet voor dit werk. En ik weet voor mezelf dat ik niet alleen ben, dat de grote kapitein meekijkt. Dat geeft mij kracht en rust." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde Regie: Alexander Pleizier