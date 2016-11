Animal Planet 11:00 bis 11:50 Dokumentation Wild Frank - Abenteuer in Afrika Kobras, Büffel und ein Wunderheiler E 2014 Merken In dieser Folge besucht Frank Cuesta einen der schönsten Orte Afrikas. Doch die beschauliche Idylle birgt ungeahnte Risiken: Am Ziwa-See wurde David Livingstones Hund von einem Krokodil gefressen, und "Wild Frank" macht in der Region ebenfalls Bekanntschaft mit gefährlichen Tieren. Der Abenteurer trifft dort auf eine Anchietas Kobra und findet ein weiteres Exemplar der "Big Five": den 800 Kilo schweren Büffel. Rückenschmerzen zwingen den Spanier anschließend zu einem Besuch bei einem Wunderheiler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank In Africa