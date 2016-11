National Geographic 16:45 bis 17:35 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Eisige Hängepartie CDN 2015 2016-11-10 10:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Einmal einen richtig großen Abschleppwagen fahren! Für Phil und Wayne geht bei "Jamie Davis' Heavy Rescue" ein Traum in Erfüllung. Die beiden sind neu im Team - und stecken schon bald in nicht minder großen Problemen. Derweil hat auch Al keinen leichten Stand. Auf einer steilen und kurvenreichen Schotterpiste gerät er mächtig in Schwierigkeiten. Im Nordosten der Provinz Alberta rasen derweil Jamie und Adam zu ihren Einsatzorten: Gleich zwei Highways zur Stadt Fort McMurray sind unpassierbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell