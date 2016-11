National Geographic 06:55 bis 07:35 Reportage Street Check - Das Wissensexperiment Hoch Explosiv GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesmal hat Tim Shaw eine Reihe von höchst ungewöhnlichen Experimenten vorbereitet. Zunächst veranstaltet er ein Rennen auf einer improvisierten Rutschbahn, um herauszufinden, mit welchem Haushaltsmittel man die Oberfläche am schnellsten machen kann. Außerdem lädt er zu einer Poolparty der etwas anderen Art ein - denn er zeigt den Gästen die explosive Reaktion eines ganz alltäglichen Metalls, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Schließlich beweist er, dass man mit der Energie in unserer Nahrung sehr viel mehr "betanken" kann als nur den Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Shaw Originaltitel: None of the Above