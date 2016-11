Niederlande 1 22:15 bis 22:55 Sonstiges Hoe heurt het eigenlijk? NL 2016 2016-11-12 15:00 HDTV Merken We gaan feestelijk van start met een klassieke rally! Geheel in de stijl van de gentleman racer ontmoet Jort Kelder Graf zu Ortenburg op het landgoed Middachten dat al 800 jaar in de familie zit. Vrienden van het programma verschijnen aan de start in mooie oldtimers, in passende kledij en met kleurrijke mascottes van een kikker tot mopshond. Hoewel er voor meer dan twintig miljoen aan wagenpark meereed, maakte de ANWB op de Veluwe overuren. Want onze polderdandy wil ook weten: Hoe scheurt het eigenlijk? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jort Kelder Originaltitel: Hoe heurt het eigenlijk?